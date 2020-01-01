  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

دراسة تكشف مصدرا "غريبا" لغاز الضحك

السبت 16 مايو 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف مصدرا "غريبا" لغاز الضحك


وكالات / سما /

أظهرت دراسة دنماركية، أن طيور "البطريق الملك" في أنتركتيكا تطلق كميات وفيرة من أكسيد النيتروز أو غاز الضحك، عبر برازها، مما جعل الباحثين يصابون بالدوار خلال دراستها.

وقال المشرف على الدراسة البروفيسور بو إلبرلينغ من قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية في جامعة كوبنهاغن: "تنتج هذه البطاريق مستويات عالية من أكسيد النيتروز حول مستعمراتها".

وأضاف أنه أثناء دراسة مستعمرات طيور البطريق الملك في جزيرة ساوث جورجيا بين أميركا الجنوبية وأنتركتيكا، "أصيب الباحثون بالدوار إذ كانوا محاطين ببراز البطاريق".

وإلى جانب كونه مضرا بالمناخ، فإن أكسيد النيتروز له تأثير مشابه لغاز الضحك المهدئ الذي يستخدمه طبيب الأسنان.

ويعد أكسيد النيتروز أكثر تلويثا للبيئة بـ300 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويتم تفسير وجود هذه الغازات في فضلات البطاريق بالنظام الغذائي لهذه الطيور التي تقتات بالكريليات والأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من النيتروجين.

ويطلق النيتروجين من براز البطاريق في بكتيريا التربة والأرض ثم يتحول إلى أكسيد النيتروز، وهو نوع من الغازات الدفيئة.

وأشار إلبرلينغ إلى أنه "في حين أن انبعاثات أكسيد النيتروز في هذه الحالة ليست كافية للتأثير على ميزانية الطاقة الإجمالية للأرض، فإن نتائجنا تساهم في معرفة جديدة حول طريقة تأثير مستعمرات البطريق على البيئة المحيطة بها، وهو أمر مثير للاهتمام لأن المستعمرات أصبحت أكثر انتشارا بشكل عام".

#غاز الضحك

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

شاهد: لحظة اعتقال السعودي عبد الرحمن المطيري في أمريكا

الأخبار الرئيسية

33

اشتيه: اجتماعان متلاحقان لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما

وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة

فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر

دراسة إسرائيلية : الهدوء في الضفة الغربية مخادع