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الصين تصادر أموالاً مزيفة بقيمة 55 مليون يورو

السبت 16 مايو 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تصادر أموالاً مزيفة بقيمة 55 مليون يورو


وكالات / سما /

ضبطت الشرطة الصينية شبكة مزوري عملة، وصادرت أموالاً مزيفة بقيمة اسمية تبلغ 422 مليون يوان (55 مليون يورو)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة.

ويمثل هذا المبلغ أكبر قيمة اسمية مزيفة للعملة تتم مصادرته منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حسب ما قالت وزارة الأمن العام في بيان.

واعتقلت الشرطة خلال عملية نفّذتها، 16 مشتبهاً بهم بمقاطعتي هيلونغجيانغ (اقصى الشمال) وقوانغدونغ (اقصى الجنوب).

ولم يحدد البيان تاريخ العملية، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيق استمر ثلاثة أشهر بدءاً من نهاية العام 2019.

#الصين

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