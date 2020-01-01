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نظام غذائي قد يمد في عمرك حتى 100 عام

السبت 16 مايو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نظام غذائي قد يمد في عمرك حتى 100 عام


وكالات / سما /

يمكن أن يمر عقد من الزمن في غمضة عين وقد لا تتمكن من إبطاء الوقت، ولكن الحفاظ على صحتك جيدة هو مفتاح العمر المديد. فما النظام الغذائي الذي قد يساعدك على العيش حتى 100 عام؟.

وفي جميع أنحاء العالم، توجد "مناطق زرقاء"، حيث يعيش المعمرون بسعادة دون معاناة من الأمراض. وصاغ هذا المصطلح المعد دان بوتنير، الذي درس حياة أكثر الأفراد المعمرين الأحياء في العالم.

وحدد بوتنير 5 أماكن على الأرض عاش فيها الأشخاص لفترة أطول، وكانت:

• اليونان.

•إيطاليا.

• اليابان.

•كوستا ريكا.

• كاليفورنيا.

ووجد عدد من الدراسات أن هذه المناطق تحتوي على معدلات عالية من الناس الذين يعيشون فوق 90 ​​و100 سنة.

ولاحظ باحثون من الجامعة الكاثوليكية دي لوفان، بلجيكا، ارتفاع معدل انتشار المعمرين في سردينيا بإيطاليا.

وقال باحثون من معهد المحيط الهادئ للأبحاث الصحية في هاواي: "أوكيناوا، وهي مقاطعة جزيرة منعزلة في اليابان، لديها أعلى نسبة انتشار بين الأفراد الذين يعيشون لفترة طويلة بشكل استثنائي في العالم".

فما هو سر طول العمر؟

عادة ما تكون الوجبات الغذائية في المناطق الزرقاء غنية بالخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات.

- خضروات

تحتوي الخضروات الغنية بالمغذيات بشكل طبيعي، على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية، وتقدم مجموعة من الفوائد الصحية.

وتساعد الألياف الموجودة في الخضروات على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعد البطاطا الحلوة، على سبيل المثال، غنية بالبوتاسيوم ما يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الصحي.

- البقوليات

تشمل البقوليات: الفاصوليا والبازلاء والعدس والحمص - وهي غنية بالألياف والبروتين.

ويستخدم الجسم البروتين لبناء الأنسجة وإصلاحها. وهي أيضا لبنة الإنزيمات والهرمونات والعظام والعضلات والجلد.

- الحبوب

تتكون الحبوب الكاملة من 3 أجزاء: النخالة، سويداء البذرة، والبذرة.

والنخالة هي الغلاف الخارجي الصلب الذي يحتوي على الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة، أما سويداء البذرة فهي الطبقة الوسطى من الحبوب، التي تتكون في الغالب من الكربوهيدرات. وأبواغ البذور هي الطبقة الداخلية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتين والمركبات النباتية.

وتشمل الأصناف الشائعة من الحبوب الكاملة: دقيق الشوفان والكينوا والأرز البني والأرز البري والبرغل. وتتضمن الحبوب الكاملة الأخرى الشعير والفريكة والحنطة السوداء.

- المكسرات

تتميز بأنها غنية بالبروتين والألياف والدهون الأساسية، وتحتوي المكسرات أيضا على الفيتامينات والمعادن القيمة.

ويعد اللوز غنيا بفيتامين E، وتحتوي المكسرات البرازيلية على السيلينيوم، الذي يدعم جهاز المناعة، كما أن الكاجو غني بالمغنيسيوم.

ويعتقد أن المغنيسيوم يوقف فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

#نظام غذائي

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