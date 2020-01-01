  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات رفح يعير 6 لاعبين للقادسية

السبت 16 مايو 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات رفح يعير 6 لاعبين للقادسية


غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن نادي خدمات رفح وافق على إعارة 6 لاعبين لجاره القادسية الموسم المقبل 2020-2021.

وذكرت التقارير, أن السداسي محمد الأبزل, وأحمد الدباس, وطراد الصباحين, وإبراهيم جربوع, وعبد الله العرجا, وصلاح عرام, سيلعبون مع القادسية مدة موسم واحد قادمين من خدمات رفح.

ويأمل القادسية أن يظهر بشكل جيد خلال منافسات الموسم القادم, بعدما حلّ الفريق سابعا في دوري الأولى برصيد 31 نقطة.

يشار إلى أن العديد من لاعبي خدمات رفح يحصلون على إعارة للعب مع القادسية على وجه الخصوص, بهدف اكتساب الخبرة من المشاركة في المباريات, وهو ما حدث في السنوات الأخيرة.

#القادسية #خدمات رفح

الأكثر قراءة اليوم

تعقيبا على تصريحات الملك الاردني.. واشنطن: "الضمّ قرار إسرائيلي" ونريد علاقة قوية بين إسرائيل والأردن

إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

العاهل الاردني: إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

حكومة الاحتلال تضم وزيرة من أصل إثيوبي وصلت اسرائيل عبر عملية سرية

اسرائيل:”كورونا” عمقّت الانقسام بين حماس والسلطة

الأخبار الرئيسية

صور..لأول مرة منذ النكبة.. نشر أول صور ملونة لمعاناة الشعب الفلسطيني القاسية التي عاشها قبل 72 عاما

وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة

فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر

دراسة إسرائيلية : الهدوء في الضفة الغربية مخادع

1220182323298702

خلافات إسرائيلية حول التعامل مع ظاهرة إلقاء الحجارة على قواتها