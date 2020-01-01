خدمات رفح يعير 6 لاعبين للقادسية

غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن نادي خدمات رفح وافق على إعارة 6 لاعبين لجاره القادسية الموسم المقبل 2020-2021.

وذكرت التقارير, أن السداسي محمد الأبزل, وأحمد الدباس, وطراد الصباحين, وإبراهيم جربوع, وعبد الله العرجا, وصلاح عرام, سيلعبون مع القادسية مدة موسم واحد قادمين من خدمات رفح.

ويأمل القادسية أن يظهر بشكل جيد خلال منافسات الموسم القادم, بعدما حلّ الفريق سابعا في دوري الأولى برصيد 31 نقطة.

يشار إلى أن العديد من لاعبي خدمات رفح يحصلون على إعارة للعب مع القادسية على وجه الخصوص, بهدف اكتساب الخبرة من المشاركة في المباريات, وهو ما حدث في السنوات الأخيرة.