دهمان يحسم مستقبله مع الحوانين

غزة / سما /

حسم لاعب الوسط محمد دهمان مستقبله مع بيت حانون الأهلي, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وأكد دهمان تجديد عقده مع فريق بيت حانون الأهلي موسما آخر, للظهور معه مجددا في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت مؤخرا لقرب انضمام اللاعب لصفوف خدمات النصيرات, لكنه نفى ذلك بتجديد عقده مع "الحوانين".

ولعب دهمان الموسم الحالي في صفوف بيت حانون الأهلي, بعد عودته من الضفة المحتلة, وظهر مع الفريق بشكل جيد.

يشار إلى أن "الحوانين" تعاقد مؤخرا مع العديد من اللاعبين الجدد, ويسعى للإبقاء على الركائز الأساسية, بهدف المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الوصول للممتازة الموسم القادم.