اشتية يعلن اليوم إجراءات عيد الفطر

رام الله / سما /

من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في مؤتمر صحفي مساء السبت، عن الإجراءات المتعلقة بعيد الفطر.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم، إن اجتماعًا ستعقده اليوم لجنة الطوارئ العليا مع الأجهزة الأمنية، لإقرارالتوصيات الخاصة بذلك قبل إعلانها من قبل رئيس الوزراء.

وحول قدوم العمال من الداخل يوم الجمعة القادم، أوضحت الكيلة أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات بينها وزارة العمل والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن فريقًا طبيًا سيكون في استقبالهم على كافة

المعابر الرئيسة لإجراء الفحوصات، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.