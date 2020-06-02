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الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد

السبت 16 مايو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالاسمنت، ولحم العجل المجمد.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد استخدام النماذج المعدة خصيصا لذلك والمنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، وارسالها على البريد الالكتروني Import.services@mne.gov.ps.

 ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 2/6/2020، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

وللحصول على النماذج  والاجراءات يمكن مراجعة موقع  وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps، تحت عنوان: "كوتا 2020".

#وزارة الاقتصاد #الاسمنت #لحم العجل

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