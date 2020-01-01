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إسرائيل .. أكثر من 16600 إصابة بكورونا و267 وفاة

السبت 16 مايو 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل .. أكثر من 16600 إصابة بكورونا و267 وفاة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع الإصابات بوباء كورونا إلى 16606 حالة، بعد تسجيل 17 إصابة جديدة، فيما بلغت الوفيات 267 حالة، بعد رصد حالة واحدة أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم الوزارة للإعلام العربي، في بيان، اليوم السبت إنه "من مجمل الإصابات، هناك 41 حالة وصفت بالمتوسطة، و59 خطيرة، و49 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي. وقد تماثل للشفاء 12820 شخصا، علما أن المرضى حاليا عددهم 3519".

وقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية يوم الخميس، إعادة فتح شواطئ البلاد أمام الجمهور اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وجاء في بيان للوزارة أنه: "حتى هذا الموعد ستقوم السلطات المعنية بتجهيز الشواطئ لاستقبال المستحمين وفق القواعد التي حددتها وزارة الصحة".

#اسرائيل #فيروس كورونا

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