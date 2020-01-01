انخفاض التضخم السنوي في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفاد مركز الإحصاء المركزي في إسرائيل، أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض على مدى الـ12 شهرا الماضية بنسبة 0.6 في المائة.

وقال المركز في تقرير إن هذا الرقم أقل بكثير من المعدل السنوي للتضخم الحكومي، والذي يتراوح من واحد إلى ثلاثة في المائة.

وأضاف المركز أنه منذ بداية عام 2020 انخفض التضخم الإسرائيلي بنسبة 0.4 في المائة، منوها إلى أن هذه النسبة هي أيضا أقل من الرقم المستهدف.

ووفقا للمكتب، فقد انخفضت أسعار المستهلكين في إسرائيل، وهو مؤشر رئيسي لقياس التضخم بنسبة 0.3 في المائة في شهر أبريل على أساس شهري، بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.4 في المائة في مارس الماضي.

وأرجع المكتب السبب بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في أسعار خدمات النقل العام في شهر أبريل الماضي، في حين تم تسجيل زيادة في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة والملابس والمواد الغذائية بشكل عام.

وأشارت بيانات المكتب إلى ارتفاع أسعار المنازل في إسرائيل بنسبة 4.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأوضح المكتب أنه في الفترة من فبراير إلى مارس 2020 ارتفعت أسعار المنازل في البلاد بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالفترة من يناير إلى فبراير 2020.