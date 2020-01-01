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وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة

السبت 16 مايو 2020 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 12 حالة تعافٍ من كورونا ولا إصابات جديدة


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، السبت، وتم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مركز هوغو تشافيز في ترمسعيا.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، حيث لا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس.

وأوضحت أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في الضفة الغربية، و6 حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 443 حالة، أي بنسبة 80% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت الوزيرة الكيلة إن 2597 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 18971 مواطناً ومواطنة.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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