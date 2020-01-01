زياش الأفضل في أياكس لثالث موسم تواليًا

وكالات / سما /

توج المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي بجائزة أفضل لاعب في ناديه للموسم الثالث على التوالي، وفقاً لاختيارات الجماهير.

وأعلن الحساب الرسمي لأياكس على "تويتر" الجمعة، فوز أسد الأطلس بالجائزة، بينما حصل الأمريكى سيرجينيو دست ظهير أيمن أياكس، على جائزة أفضل موهبة شابة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت مؤخراً عن اهتمام برشلونة بضم دست لتعويض الرحيل المحتمل لنيسلون سيميدو.، كما يحظى اللاعب الشاب بمراقبة بايرن ميونيخ الألماني أيضاً.

وتم إلغاء الدوري الهولندي هذا الموسم بعد قرار الحكومة بمد الحظر على الأنشطة الرياضية إلى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، علق زياش على الجائزة قائلًا: "الفوز بها ليس مملًاً أبدًا، كان ينبغي على الآخرين بذل قصارى جهدهم".

وعن تألقه في مباريات دوري الأبطال، قال: "يعتبر نقطة فارقة هذا الموسم، لكني أعتقد أن اللحظة الأفضل كانت أمام ليل الفرنسي.. كان ذلك تأكيدًا لي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

ويعد زياش أول لاعب يحصد الجائزة في 3 مواسم متتالية.

ويأتي الثنائي لويس سواريز، وياسبر سيليسين في المركز الثاني خلفه، بحصد كل منهما الجائزة في موسمين متتاليين.

وتعود بداية هذه الجائزة لعام 1993، ويعتبر دينيس بيركامب أسطورة هولندا أول لاعب يفوز بها.

ومن الجدير بالذكر أن زياش سيلعب بقميص تشيلسي بدءًا من الموسم المقبل، بعد نجاح "البلوز" في ضمه مقابل 40 مليون يورو.