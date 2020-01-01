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برشلونة يجد أخيراً خليفة داني ألفيس في آياكس

السبت 16 مايو 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يجد أخيراً خليفة داني ألفيس في آياكس


وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية ظهر اليوم الجمعة أن برشلونة بقيادة مدربه الإسباني كيكي سيتيين يريد التعاقد مع ظهير أيمن جديد هذا الصيف.

ويعاني برشلونة من مشاكل عديدة في هذا المركز تحديداً بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث تبقى لهذا المركز الإسباني سيرجي روبرتو والبرتغالي نيلسون سيميدو.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة يتابع حالياً الهولندي الشاب صاحب ال19 عاماً سيرجينو ديست ظهير أيمن آياكس أمستردام الهولندي.

 

وأكدت صحيفة “سبورت” أن برشلونة قريب للغاية من إتمام صفقة سيرجينو ديست، بمساعدة رغبة اللاعب الذي أبدى اهتمامه بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سيرجينو ديست يفضل الانتقال إلى برشلونة على باقي أندية أوروبا وعلى رأسهم بايرن ميونخ الألماني.

#برشلونة #داني ألفيس

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