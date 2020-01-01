مدرب البايرن لا يعرف شيئاً عن مستقبل "كوتينيو"

وكالات / سما /

رفض هانس ديتر فليك، مدرب بايرن ميونخ، التعليق على مستقبل فيليب كوتينيو، رغم أن التقارير الصحفية تُؤكد أن العملاق البافاري لن يقوم بتفعيل خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

ويبحث برشلونة عن مخرج للنجم البرازيلي بمجرد عودته إلى النادي خلال الصيف القادم، ولكن أندية الدوري الإنجليزي غير منفتحة على فكرة شرائه، بل ترغب في ضمه على سبيل الإعارة فقط.

وقال المدرب البافاري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “لا أعرف ماذا سيحدث له بعد هذا الموسم، إنه رجل جيد ولاعب ممتاز، وأحب العمل معه حقاً. نأمل أن يعود إلينا قريباً ويُكمل معنا الموسم”.

وأضاف: “في الأسابيع القليلة الماضية قبل الاستراحة، أظهر فيليب الصفات التي يمتلكها، لاحظنا في التدريب أنه يندمج مع الفريق. إنه حساس للغاية ولاعب كرة قدم ممتاز”.

وسيغيب كوتينيو عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخراً، ولكن مدرب بايرن ميونخ أشار إلى أن النجم البرازيلي قد يلتحق بالمباريات الأخيرة في البوندسليجا.

ومن المتوقع أن تعود عجلة الدوري الألماني للدوران، غداً السبت، وذلك بعد توقف المسابقة لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.