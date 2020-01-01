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حماس: تأجيل لقاء رام الله يؤكّد عدم جدية السلطة بمواجهة الضم

السبت 16 مايو 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تأجيل لقاء رام الله يؤكّد عدم جدية السلطة بمواجهة الضم


غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ قرار تأجيل لقاء القيادة الفلسطينية الذي كان مقرّرًا عقده مساء السبت في رام الله يؤكد عدم جديّة السلطة "في اتّخاذ أي موقف عملي أو تنفيذ أي خطوة على الأرض لمواجهة مشاريع ضم الضفة الغربية".

وكان الرئيس محمود عباس دعا إلى اجتماع في رام الله يوم السبت لبحث الرد على قرار إسرائيلي محتمل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لكنّ منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أعلن مساء الجمعة تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.

واعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم، صباح السبت، أنّ "السلطة ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال وتعمل على تطويرها، بالرغم من الرفض الوطني الجامع لهذه السياسة، وتفتقد لإرادة المواجهة مع الاحتلال".

ودعا قاسم السلطة إلى الالتزام بالموقف الوطني المجمع عليه والمتمثل بضرورة انسحاب قيادة السلطة من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والدعوة لاجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت للتباحث حول استراتيجية نضال موحدة.

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