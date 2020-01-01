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وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني

السبت 16 مايو 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل: صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" لغزة تأخرت بسبب خلل فني


رام الله / سما /

أعلن وزير العمل نصري أبو جيش عن بدء صرف مساعدات صندوق "وقفة عز" للعمال المتضررين من جائحة "كورونا" بدءاً من اليوم السبت في الضفة الغربية عبر بنكي "الوطني وفلسطين".

وقال أبو جيش في مؤتمر صحفي يوم السبت، إن البنوك في الضفة الغربية بدأت بصرف المساعدات المالية الخاصة بالعمال المتضررين في الضفة.

وأوضح أن عدد المستفيدين من المساعدات المالية بلغ نحو 40 ألف عامل متضرر من جائحة "كورونا" وهم جميعاً من العاملين على بند المياومة في السوق المحلي.

وبخصوص قطاع غزة، قال أبو جيش إنه سيتم إعلان أسماء المستفيدين في القطاع من مساعدات صندوق وقفة عز غدا الأحد عبر رابط الفحص المخصص.

وأشار إلى أن عدم نشر الأسماء الخاصة بغزة أمس واليوم، جاء بسبب خلل فني بين الوزارة والبنوك وتم حله، وسيتم بدء الصرف غداً وحتى نهاية الأسبوع.

#وزير العمل #الضفة #غزة #فيروس كورونا #صندوق وقفة عز

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