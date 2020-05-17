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تنويه صادر عن شركة كهرباء محافظات غزة

السبت 16 مايو 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه صادر عن شركة كهرباء محافظات غزة


غزة / سما /

أصدرت الشرطة تنويها بخصوص عمل كهرباء محافظات غزة، حيث أشارت إلى أن شركة الكهرباء الاسرائيلية بصدد فصل خطي جباليا والبحر المغذيان لمحافظة الشمال يوم غد الأحد الموافق 17/5/2020 من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة بعد العصر وذلك لأعمال صيانة داخل الخط الأخضر حسب الإفادة الواردة.

وأشارت إلى أن شركة توزيع الكهرباء ستقوم بتخصيص بعض المغذيات من داخل القطاع لنقل الكهرباء للمناطق المتأثرة بعملية الفصل في محافظة الشمال لتعويضها قدر المستطاع عن هذا العجز المترتب على عملية الفصل الطويلة.

وأوضحت أن التعويض سيكون مقتطع من حصص محافظات اخرى حيث لا يتوفر للشركة مصادر كهربائية كافية تستطيع من خلاله سد هذا العجز بشكل كامل.

#غزة #شركة الكهرباء

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