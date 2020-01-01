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فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر

السبت 16 مايو 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث مخطط الضم الإسرائيلي الى إشعار أخر


رام الله / سما /

 أعلن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقررًا اليوم السبت لبحث الرد على مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة.

وقال الجاغوب على حسابه بموقع "تويتر" إنه تقرر "تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية المنوي اليوم السبت إلى إشعار أخر" دون تفاصيل أخرى.

وكان الاجتماع معلن عنه منذ أيام لاتخاذ قرارات بشأن مخطط الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها في إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، علما أنه تم تأجيل إعلان الحكومة الإسرائيلية ليوم الأحد.

وكانت حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا الخميس مقاطعة اللقاء، فيما قالت الجبهة الشعبية إنها ستحضر.

#فتح #ضم الضفة #القيادة الفلسطينية

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