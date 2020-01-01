رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، اليوم السبت، احياء أبناء شعبنا في الوطن والشتات الذكرى الـ72 للنكبة بفعاليات إلكترونية ورفع الأعلام السوداء ومسيرات ومواجهات مع الاحتلال، وتأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه إذا ضمت إســرائيل بالفعل أجزاء من الضفة الغربية في تموز المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع المملكة.

كما تناولت، الإعلان عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، و5 حالات شفاء.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الصفدي بحث مع نظيريه الفرنسي والقبرصي خطورة المخطط الإسرائيلي.. العاهل الأردني: إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع المملكة.. ندرس جميع الخيارات وحل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما

الزعنون والشيخ يثمنان مواقف العاهل الأردني الرافضة لمشاريع الضم الإسرائيلية

أخطر بوقف البناء في منازل قيد الإنشاء وغرف زراعية في نحالين ومستوطنون يقتحمون تقوع.. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الساوية وكفر قدوم.. وعزل يعبد

80 حالة وفاة في صفوف جالياتنا بالعالم.. 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في القدس المحتلة

"يجب احترام القانون الدولي في كل مكان وعدم تطبيقه بشكل انتقائي".. الممثل الأعلى الأوروبي يؤكد ضرورة العمل لتجنب أي محاولة إسرائيلية للضم

سفارتنا بالقاهرة: عودة 1161 مواطنا إلى قطاع غزة

منظمة التحرير في لبنان تحيي ذكرى النكبة بمهرجان سياسي افتراضي

أخوة مسيحية إسلامية تتجسد على حاجز المحبة

"العليا لإحياء النكبة" تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بالحفاظ على ما قررته الشرعية الدولية

ماذا يعني الموت عطشا؟

الظلمة ما زالت تخيم على "الأقصى" في عز النهار

"الأيام":

الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة بفعاليات إلكترونية ورفع الأعلام السوداء ومسيرات ومواجهات مع الاحتلال

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس و5 حالات شفاء

في ذكرى النكبة.. أدوات رقمية تساعد الفلسطينيين على ربط ماضيهم بحاضرهم

"حل الدولتين هو السبيل الوحيد".. الملك عبد الله: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيؤدي لصدام كبير مع الأردن

إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام أبو ديس

الاتحاد الأوروبي يبذل جهودًا للضغط على إسرائيل للتخلي عن خطتها للضم في الضفة

واشنطن: "الضم قرار إسرائيلي" ويجب أن يكون من خلال حوار مع الفلسطينيين

المفتي في خطبة الجمعة بالأقصى: لا زالت هذه النكبة مستمرة

عودة 1168 مواطنًا عالقًا إلى القطاع ومراكز الحجر الصحي تكتظ من جديد

"القدس":

إطلاق صافرات الإنذار ورفع الأعلام السوداء.. شعبنا يحيي الذكرى الـ 72 للنكبة

العاهل الأردني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيؤدي إلى صدام مع المملكة

وزيرة الصحة: لليوم الثامن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في أبو ديس وكفر قدوم والساوية

الممثل الأعلى الأوروبي يؤكد تجنب أي محاولة إسرائيلية للضم

المجمع الإنجيلي الأردني: الضم يعارض السلام

مستشفى "سانت جون" تطلق حملة إغاثية لعالج 50 ألف مريض عيون