مصابو كورونا في العالم يتخطون الـ4,6 مليون

وكالات

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان لوقف تفشيه.

وتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.6 مليون حول العالم، في حين تخطى تعداد الوفيات 308 ألف شخص.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- ألمانيا تسجل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة الى 620 إصابة.

- جامعة جونز هوبكنز: حصيلة وفيات كورنا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة 1680 ألفا.

- حصيلة مصابي كورونا في المكسيك تتجاوز 45000 والوفيات أكثر من 4700.

- وزارة الصحة الكويتية: 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يبلغ 12860.

- وزارة الصحة السعودية: 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الوفيات يبلغ 292.

- وزارة الصحة القطرية: 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25865.

- وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا رفعت العدد الإجمالي إلى 891.

- وزارة الصحة المغربية: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يبلغ 6652.

- سجلت روسيا الجمعة 10598 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى البلاد إلى 262843.

- وزارة الصحة العمانية: وفاة مواطنة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات بالسلطنة 19 وفاة.

- وزارة الصحة البحرينية: 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 284 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 2637.

- اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

- عدد وفيات كورونا في البرازيل يشارف على 14 ألفا وعدد الإصابات المؤكدة يتجاوز 202 ألف حالة.

- حاكم نيويورك: 5 مناطق أصبحت جاهزة في الولاية لإعادة الفتح الجمعة.

- ‫الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.

- بريطانيا: 384 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 33998.

- فرنسا تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفا و 356 مصابا.

- جنوب السودان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.