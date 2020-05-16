طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في اسواق غزة

شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه اليوم السبت 16/05/2020، استقراراً ملحوظاً على جميع أنواعها، ونسرد اليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك:
اللحوم:
العجل: 35 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
الدواجن:
طبق البيض:
الوزن الكبير: 12 شيكل
الوزن الوسط: 11 شيكل
الوزن الصغير: 9 – 10 شيكل
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الدجاج: 11 -12 شيكل
صدر: 23 – 25 شيكل
شيش: 25 شيكل
فخد: 12 – 13 شيكل
جناح: 9 – 10 شيكل
كبدة: 17 – 18 شيكل
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الحبش: 11 شيكل
صدر: 19 شيكل
فخد: 13 شيكل
جناح: 9 شيكل
واليكم اسعار الفواكه والخضار في اسواق قطاع غزة
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
الخيار: 1 ك = 1 شيكل
خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 7 – 8 ك = 1 شيكل
بطاطا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
صغيرة: 1 ك = 1 شيكل
بامية بلدية: 32 شيكل
بامية حبة طويلة: 24 شيكل
ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان: 5 ك = 10 شيكل
كوسا: 6 ك = 10 شيكل
فليفلة: 5 شيكل
ملوخية: 5 ك = 10 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
قرع: 1ك = 3 شيكل
بنجر: 1ك = 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
لفت: 1ك = 1 شيكل
الفواكه:
بطيخ: 7 – 8 ك = 10 شيكل
شمام بلدي : 1ك = 5 شيكل
شمام مطاول: 1ك = 3 شيكل
فراولة: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
موز: 1ك = 4 شيكل
تفاح: 1ك = 5 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 4 شيكل
جوافة: 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل
خوخ أبيض: 1 ك = 5 شيكل
خوخ أصفر: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
خوخ ملس (صغير) : 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
كلمنتينا: 4 ك = 10 شيكل
برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل
مشمش: 1ك = 10 شيكل