طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والأسماك في اسواق غزة

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شهدت أسعار الدواجن واللحوم الطازجة والخضروات والفواكه اليوم السبت 16/05/2020، استقراراً ملحوظاً على جميع أنواعها، ونسرد اليكم أسعار جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك:

اللحوم:

العجل: 35 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

الدواجن:

طبق البيض:

الوزن الكبير: 12 شيكل

الوزن الوسط: 11 شيكل

الوزن الصغير: 9 – 10 شيكل

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الدجاج: 11 -12 شيكل

صدر: 23 – 25 شيكل

شيش: 25 شيكل

فخد: 12 – 13 شيكل

جناح: 9 – 10 شيكل

كبدة: 17 – 18 شيكل

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الحبش: 11 شيكل

صدر: 19 شيكل

فخد: 13 شيكل

جناح: 9 شيكل

واليكم اسعار الفواكه والخضار في اسواق قطاع غزة

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

الخيار: 1 ك = 1 شيكل

خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 7 – 8 ك = 1 شيكل

بطاطا: 7 – 8 ك = 10 شيكل

صغيرة: 1 ك = 1 شيكل

بامية بلدية: 32 شيكل

بامية حبة طويلة: 24 شيكل

ورق دوالي: 1ك = 8 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان: 5 ك = 10 شيكل

كوسا: 6 ك = 10 شيكل

فليفلة: 5 شيكل

ملوخية: 5 ك = 10 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

قرع: 1ك = 3 شيكل

بنجر: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

لفت: 1ك = 1 شيكل

الفواكه:

بطيخ: 7 – 8 ك = 10 شيكل

شمام بلدي : 1ك = 5 شيكل

شمام مطاول: 1ك = 3 شيكل

فراولة: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

موز: 1ك = 4 شيكل

تفاح: 1ك = 5 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 4 شيكل

جوافة: 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 6 شيكل

خوخ أبيض: 1 ك = 5 شيكل

خوخ أصفر: 1ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

خوخ ملس (صغير) : 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

كيوي: 1 ك = 7 شيكل

كلمنتينا: 4 ك = 10 شيكل

برتقال أبوصرّة: 4 ك = 10 شيكل

مشمش: 1ك = 10 شيكل