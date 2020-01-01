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حالة الطقس : موجة الحر تشتد اليوم وتستمر حتى وقفة العيد

السبت 16 مايو 2020 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : موجة الحر تشتد اليوم وتستمر حتى وقفة العيد


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تشتد موجة الحر اعتبارا من اليوم السبت وتستمر طيلة الأسبوع وحتى وقفة عيد الفطر السعيد.

ومن المتوقع ان تسود خلال هذه الفترة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق الفلسطينية، بحيث تصل الحرارة العظمى في مدينة القدس في ذروة موجة الحر إلى 39 درجة مئوية، و46 في أريحا.

وأضاف الراصد الجوي أن كتلة هوائية معتدلة من المتوقع أن تؤثر على فلسطين والمنطقة خلال فترة عيد الفطر السعيد، بحيث تنتهي الأجواء الحارة وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء معتدلة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً.

ويحذر خلال فترة تأثير موجة الحر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، ومن خطر إشعال الحرائق، ومن ممارسة عمل يحتاج لجهد كبير.

كما وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل خلال الفترة ما بين اذان المغرب والعشاء، وبإرتداء ملابس ذات ألوان فاتحة.

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