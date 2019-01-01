تجديد الاعتقال الاداري للاسيرة شروق البدن قبل يوم واحد من موعد الافراج عنها

رام الله / سما /

جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري، بحق الأسيرة شروق البدن (25 عاماً) من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، لمدة ستة أشهر، قبل يوم واحد من موعد الإفراج عنها بعد انتهاء مدة اعتقالها الإداري الاخير والبالغ اربعة شهور.

واعتقلت الأسيرة البدن ، في تاريخ 15 تموز 2019، بعد اقتحام منزلها في بلدة تقوع ، حيث تم احتجازها بسجن “هشارون” قبل تحويلها إلى سجن الدامون.

وتُعاني الاسيرة شروق من مشاكل صحية تفاقمت جرّاء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعد ما تعرضت له خلال فترة اعتقالها الأولى، التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب.