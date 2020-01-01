الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن حقائب الدفعة الثالثة من القادمين عبر معبر رفح

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة، إعلانًا مهمًا بشأن استلام حقائب الدفعة الثالثة من المواطنين القادمين عبر معبر رفح البري.

وجاء في الإعلان، التالي:

♦تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني للقادمين عبر معبر رفح بتاريخ 2020/5/12 حتى 2020/5/14 أو وكلائهم من الأقارب بأنه سيتم التواصل معكم لاستلام الحقائب وفق الخطوات والشروط الآتية:

*ضرورة إحضار بطاقة الهوية للمستلم.

* ارتداء الكمامة والقفاز قبل الدخول لحرم المعبر.

*إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر.

* يمنع منعاً باتاً التوجه للمعبر دون اتصال لمنع الازدحام والتجمهر حفاظاً على سلامتكم.

*لن يسمح بدخول المعبر في حال عدم اتباع الاجراءات السابقة.