الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن حقائب الدفعة الثالثة من القادمين عبر معبر رفح

غزة / سما /
نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة، إعلانًا مهمًا بشأن استلام حقائب الدفعة الثالثة من المواطنين القادمين عبر معبر رفح البري.
وجاء في الإعلان، التالي:
♦تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني للقادمين عبر معبر رفح بتاريخ 2020/5/12 حتى 2020/5/14 أو وكلائهم من الأقارب بأنه سيتم التواصل معكم لاستلام الحقائب وفق الخطوات والشروط الآتية:
*ضرورة إحضار بطاقة الهوية للمستلم.
* ارتداء الكمامة والقفاز قبل الدخول لحرم المعبر.
*إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر.
* يمنع منعاً باتاً التوجه للمعبر دون اتصال لمنع الازدحام والتجمهر حفاظاً على سلامتكم.
*لن يسمح بدخول المعبر في حال عدم اتباع الاجراءات السابقة.