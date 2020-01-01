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الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن حقائب الدفعة الثالثة من القادمين عبر معبر رفح

الجمعة 15 مايو 2020 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تصدر اعلانا مهما بشأن حقائب الدفعة الثالثة من القادمين عبر معبر رفح


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة، إعلانًا مهمًا بشأن استلام حقائب الدفعة الثالثة من المواطنين القادمين عبر معبر رفح البري.

وجاء في الإعلان، التالي:

♦تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني للقادمين عبر معبر رفح بتاريخ 2020/5/12 حتى 2020/5/14 أو وكلائهم من الأقارب بأنه سيتم التواصل معكم لاستلام الحقائب وفق الخطوات والشروط الآتية:

*ضرورة إحضار بطاقة الهوية للمستلم.

* ارتداء الكمامة والقفاز قبل الدخول لحرم المعبر.

*إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم التجمهر.

* يمنع منعاً باتاً التوجه للمعبر دون اتصال لمنع الازدحام والتجمهر حفاظاً على سلامتكم.

*لن يسمح بدخول المعبر في حال عدم اتباع الاجراءات السابقة.

#الداخلية بغزة #الحجر الصحي #معبر رفح

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