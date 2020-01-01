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الصحة العالمية: اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم نضمن توزيعهما بعدل

الجمعة 15 مايو 2020 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم نضمن توزيعهما بعدل


جنيف /سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إن اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا إذا لم يوزعا بعدل على الجميع.

وأضاف في إحاطته اليومية، أن العلماء والباحثين يعملون بسرعة فائقة لإيجاد حلول لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وتابع أن "نماذج السوق التقليدية لن توفر (الدواء واللقاح) كما يلزم للعالم بأسره".

وكانت المنظمة حذرت أمس الخميس من أن الجائحة لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في "نشر الفوضى" بين الناس.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مارغريت هاريس، بحسب ما نقلته "رويترز" أن خبراء في مائة فريق يعملون في مختلف أنحاء العالم على تطوير لقاح، غير أن هذه العملية تتطلب وقتا، وخاصة لضمان فعالية اللقاح وسلامته.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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