بعكس التوقعات " انخفاض في قضايا العنف الاسري خلال فترة الطواريء.

رام الله / سما /

افاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الاحصائيات الصادرة عن ادارات الشرطة المختلفة قد اظهرت اختلافا في اعداد القضايا الواردة والمسجلة لدى الشرطة وانواعها ومنها ما كان بعكس التوقعات وخاصة في قضايا الاسرة والاحداث . وانه لوحظ من خلال الاحصائيات المسجلة لدى ادارة حماية الاسرة والاحداث تراجعا واضحا وكبيرا في قضايا العنف الاسري سواء" العنف الجسدي والنفسي والجنسي ومحاولات الانتحار والهروب من المنزل " ففي حين سجلت الشرطة 589قضية تحت بند قضايا العنف الاسري في الفترة الممتده من 532019وحتى 1052019 ، فقد سجلت لنفس الفترة وفي حالة الطوارئ المعلنة 374 قضية في العام الجاري بتراجع ما عدده 215 قضية .

ويضيف ارزيقات بان ادارة حماية الاسرة والاحداث سجلت 504 قضية في عام 2019 تحت بند قضايا الاحداث بينما سجلت 414 قضية بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض 90 قضية.

وعلل ارزيقات هذا التراجع وفقا لاحصائيات الشرطة للعديد من الاسباب من ابرزها انشغال العائلة بالوضع الصحي كأولوية لدى الاسرة وافرادها بسبب الفايروس المستجد " كورونا " والعمل على حل الخلافات الاسرية داخل العائلة بسبب تعطيل المدارس والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووجود جميع افراد الاسرة في معظم الاوقات بالمنزل والخوف الذي تَكوّن داخل الاسره على افرادها من الفايروس يؤدي للترابط .

كما لوحظ تراجع في قضايا الانتحار منذ بداية العام حيث سجلت الشرطة وقوع 4جرائم انتحار منذ بداية العام اثنين منها في فترة الكورونا واعلان حالة الطوارئ بينما سجلت الشرطة وقوع 10حالات انتحار في نفس الفترة من العام الماضي .