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تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

الجمعة 15 مايو 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 596 حالة.

وأضافت الصحة الأردنية في موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد، أن الحالات توزعت: 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، (منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق)، و 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 2 أردنيّان، و2 من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع".

وسجّلت 8 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وبذلك يبلغ عدد الحالات قيد العلاج 131 حالة.

وأشارت إلى أنه تمّ "اليوم إجراء قرابة 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136229 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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