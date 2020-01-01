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وزير الصحة البرازيلي يقدم استقالته

الجمعة 15 مايو 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة البرازيلي يقدم استقالته


البرازيل /سما/

قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه وسط تدهر حاد للأوضاع الصحية في البرازيل على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لتيتش أنه قدم طلبا رسميا للاستقالة وسيعقد في وقت لاحق من الجمعة مؤتمرا صحفيا لتوضيح قراره.

وتأتي استقالة تيتش بعد مرور أقل من شهر على توليه مهام وزير الصحة البرازيلي، في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى إحدى أكبر بؤر لتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويختلف تيتش في نقاط كثيرة مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بشأن سبل التعامل مع الجائحة، والتي سبق أن قلل زعيم البلاد من خطورتها.

وتعتبر البرازيل حاليا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ206507 حالات مسجلة، وكذلك السادسة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ14131 حالة. "روسيا اليوم"

#استقالة #البرازيل

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