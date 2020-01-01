فتح: موقف الملك عبد الله من ضم الضفة يؤكد على العلاقة المصيرية بين الاردن وفلسطين

رام الله /سما/

قال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان الموقف الأردني الذي عبّر عنه جلالة الملك عبدالله بن الحسين بخصوص التهديدات الإسرائيلية بضمّ أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة إنما يأتي تأكيداً على العلاقة المصيرية التي تربط الأردن وفلسطين على كل المستويات، وهي علاقة تستند إلى حقائق التاريخ والسياسة والجغرافيا وتمتد بجذورها إلى بدايات التاريخ على ضفتَيْ النهر الذي يوحّدُ الشعبين ولم يفصل بينهما يوماً.

واضاف في بيان وصل سما "إننا في حركة فتح إذ نثمّن الموقف القومي الشجاع الذي عبّر عنه جلالة الملك عبد الله بكل وضوح وتصميم نطالب الأمة العربية بالالتفاف حول الموقف الفلسطيني-الأردني المتصدّي للمخططات الإسرائيلية ودعم هذا الموقف بكل ما لدى الأمة من إمكانيات، فهذه لحظة تاريخية لا تحتمل التردد والتقاعس وأنصاف المواقف."

وتابع: إننا في فلسطين نتعامل مع الموقف الأردني كمصدر قوة لثباتنا وصمودنا فوق أرضنا ودفاعاً عن حقوقنا الثابتة وعن مقدساتنا التي يضطلع الأردن الشقيق ممثلاً بجلالة الملك بشرف المسؤولية المباشرة عن حمايتها والحفاظ عليها بعيداً عن محاولات التدنيس والتهويد والإغلاق في وجه أبناء شعبنا.

ووجه تحية إكبارٍ واعتزازٍ للأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً وهو يتصدّر صفوف الأمة للدفاع عن فلسطين وأرضها وشعبها ومقدساتها ومستقبلها.