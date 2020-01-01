دحلان في ذكرى النكبة: على الاحتلال أن يعلم أن الحرية لا تسقط بالتقادم

غزة / سما/

قال قائد التيار الاصلاحي النائب محمد دحلان إنه على الرغم من مرور 72 عاماً على نكبة شعبنا، الذي استبيحت أرضه وانتهكت حقوقه السياسية والوطنية، في ظل عجزٍ دوليٍ حتى عن مجرد إدانة الاحتلال، وبعد كل هذه السنوات، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية، متجردة من كل القيم والأخلاق التي استقر عليها وعي المجتمع الدولي في ظل الصراع.

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لا تزال تمعن في سياساتها التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية، متنكرةً حتى لما وقع عليه ساستها بأنفسهم.

وتابع، "لم يتعلم قادة دولة الاحتلال من دروس التاريخ، ولم يعرفوا بعد كل هذه العقود طبيعة شعبنا المنغرس في أرضه كأشجار زيتون بلادنا، والشامخ كأوتادها الراسخة، فقد استشهد الكبار وهم يقاتلون دفاعاً عن أرضهم، فيما يحمل الأطفال أحلام الآباء والأجداد، ووعيهم بأن المستقبل لنا، بعدما شاهد العالم كله ثبات الفلسطيني على أرضه، واستعداده للتضحية من أجل حريتها".

وختم تدوينته بأن "على إسرائيل أن تعلم، وهي تستعد لسيناريوهات تصفية القضية الفلسطينية، وقتل حل الدولتين، أن شعبنا لن يستسلم، وأنها تطيل عمر هذا الصراع، وتؤسس لحقبٍ قادمة لا أمن فيها ولا سلام ولا استقرار، وأن حق شعبنا في الحرية والاستقلال لن يسقط بالتقادم".