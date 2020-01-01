شاهد .. الجيش المصري يعلن مقتل 13 ارهابياً وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء

القاهرة /سما/

استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام الجيش المصري بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتى:-

1- مقتل 7 إرهابيين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آليه ، بالإضافة إلى القضاء على 6 إرهابيين آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً .

2- ضبط عربة دفع رباعي وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية .

3- اكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة .

4- ضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف .

5-ضبط عدد (3) بندقية آليه وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية .

هذا وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامهم لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .