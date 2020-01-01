إسرائيل تطلب تسجيل براءة اختراع لعلاج فيروس كورونا المستجد

القدس المحتلة / سما /

تمكن العلماء في معهد البحوث البيولوجية الكائن في مدينة نس تسيونا وسط إسرائيل، اليوم الجمعة، من تقديم طلب براءة اختراع لـ 8 أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد من أجل تطوير اللقاح الفعال لمرضى كوفيد-19.

وتحدث وزير الأمن المنتهية ولايته نفتالي بنيت مع مدير معهد البحوث البيولوجية البروفيسور شموئيل شابيرا عن التقدم بشأن هذه القضية. وأبلغ البروفيسور شاببيرا الوزير بنيت أن المعهد البيولوجي أكمل براءة اختراع حول ثمانية أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد كجزء من عملية تطوير الدواء في المستقبل.

وقال بنيت "خطوة مهمة أخرى على طريق تطوير اللقاحات، يعمل طاقم المعهد البيولوجي على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل من شأنه أن ينقذ حياة الإنسان. كل الاحترام للعلماء وطاقم التطوير، تجلبون الفخر لدولة إسرائيل".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الخميس المنصرم، عن أمله بتحقيق المزيد من الاختراقات لإيجاد اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد أن سجل معهد البحوث البيولوجية إنجازا علميا عالميا في الحرب لمكافحة الوباء العالمي مفاده أن "الاجسام المضادة لمنع الفيروس من دخول الخلايا البشرية، تسد البروتينات في الفيروس من الالتحام بالخلايا البشرية وايذائها كما انها تمنع تكاثر الفيروس داخل الجسم".

وقال ريفلين خلال زيارة قام في معهد البحوث البيولوجية "إن الاستقلال البيولوجي ضروري لدولة إسرائيل". وأضاف "العالم كله يتوق إلى اليوم الذي يتم اكتشاف جسما مضادا أو لقاحا أو علاجا. من خلال محادثاتي مع قادة العالم في كل ما يتعلق في الاختراق والابتكار فإن عيونهم موجهة الينا. العملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا، ولكن كل اختراق لديكم يمثل خطوة مهمة نحو النصر".

بمجرد تسجيل براءة الاختراع سيلجأ الباحثون في المعهد إلى الشركات الدولية بغرض إنتاج الأجسام المضادة بكميات تجارية، حيث سيتم استخدام الأجسام المضادة لعلاج الفيروس، والعلماء في إسرائيل هم من بين الأوائل في العالم لإنتاج مثل هذا اللقاح.