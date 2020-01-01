  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اغلاق 50 محلاً تجارياً والقبض على 20 شخصا لمخالفتهم اجراءات الطواريء في نابلس

الجمعة 15 مايو 2020 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق 50 محلاً تجارياً والقبض على 20 شخصا لمخالفتهم اجراءات الطواريء في نابلس


نابلس / سما /

 أغلقت الشرطة 50 محلاً تجارياً، من ضمنها 3 مقاهي، اضافة الى 16 بسطة لبيع القهوة، فيما اعتقلت 20 مواطنا لعدم التزامهم باجراءات الطواريء المعلنة في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان اغلق هذه المحلات واعتقال هؤلاء المواطنين جاء في اطار إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم وحفاظاً على صحة المجتمع.

وأضافت ان الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق اصحاب المحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.

#الشرطة #طوارئ

الأكثر قراءة اليوم

الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟

"أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"

مصر.. سيدة تقتل زوجها بخطة ماكرة وقت الإفطار (صورة)

فنانون لن تصدق كيف تغير شكلهم مع الزمن (شاهد)

من نبش قبر الجندي الإسرائيلي الذي قتل في يعبد هذا الأسبوع؟

اسرائيل تستبق العقوبات: قناة عبرية تكشف تل ابيب تحشد أوروبيًا لإحباط خطوات ضدّ الضمّ

الأخبار الرئيسية

واشنطن: ضم الضفة سيكون من خلال حوار فلسطيني اسرائيلي..

جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل وفاتين و25 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة..

العاهل الاردني: إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن

وزيرة الصحة: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس و5 حالات شفاء

860x484 (2)

عودة الحياة التجارية في المدن الفلسطينية تدريجياً بالتزامن مع استقرار أعداد المصابين بكورونا