اغلاق 50 محلاً تجارياً والقبض على 20 شخصا لمخالفتهم اجراءات الطواريء في نابلس

نابلس / سما /

أغلقت الشرطة 50 محلاً تجارياً، من ضمنها 3 مقاهي، اضافة الى 16 بسطة لبيع القهوة، فيما اعتقلت 20 مواطنا لعدم التزامهم باجراءات الطواريء المعلنة في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان اغلق هذه المحلات واعتقال هؤلاء المواطنين جاء في اطار إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم وحفاظاً على صحة المجتمع.

وأضافت ان الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق اصحاب المحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.