جالياتنا الفلسطينية حول العالم تسجل وفاتين و25 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة..

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فريق العمل المصغر في الوزارة، يتابع قضية العالقين من الطلبة والمواطنين واللاجئين من أبناء شعبنا في عديد الدول، انتظاراً لنجاح الجهود الفلسطينية الرسمية المبذولة للحصول على موافقات دول الجوار لفتح المطارات والمعابر، حتى يتمكنوا من الدخول الى ارض الوطن. وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بأن حصيلة اعداد العائدين من مصر الى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري ومنذ فتحه يوم الثلاثاء الماضي حتى يوم الخميس كانت على النحو التالي: الثلاثاء 76، الاربعاء 541، الخميس 544، باجمالي 1161 مواطناً وطالباً دخول الى قطاع غزة.

وأكد الفريق أن الجهود الرسمية المبذولة بشكل مركزي مع الاشقاء في دول الجوار وبتوجيهات مشددة من الرئيس محمود عباس لا تزال متواصلة للحصول على الموافقات المطلوبة، وبادر عدد من سفراء دولة فلسطين باجراء اتصالات مع نظرائهم سفراء الدول العربية الشقيقة خاصة لبنان والاردن ومصر، لفحص امكانية اجلاء عدد من الطلبة الفلسطينيين على رحلات اجلاء تلك الدول حيث يقيم ذويهم واسرهم.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية بتسجيل 4 اصابات جديدة في صفوفها، احدها في ميتشغن، و3 في شيكاغو، ليصبح عدد الاصابات 759، وتسجيل 9 حالات تعافٍ في نيوجرسي ليرتفع عدد حالات التعافي الى 254، ولم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد الوفيات 48 حالة.

وبين أن جمعية بيت ساحور في ولاية ميتشغن تبرعت بمبلغ 50 الف دولار وارسلتها لجمعية الطورائ الطبية في بيت ساحور، للمساعدة في مكافحة وباء كورونا ومساعدة الحالات الاكثر عوزاً، كما تواصل الجمعية الثقافية في ميتشغن ايضاً تقديم مساعدتها في الولاية، ووزعت 2000 وجبة ساخنة للمرضى في المستشفيات وللاطباء والممرضين.

وأكد الفريق أن طلبة الثانوية العامة اللذين ابتعثوا على برامج التبادل الطلابي الى أميركا عن طريق الامديست سيصلون يوم الاربعاء 20/05/2020 الساعة 1:25 ظهراً الى مطار اللد وعددهم 68 طالباً من مختلف التخصصات من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتتابع فرق عمل الوزارة المعنية ترتيب دخولهم الى الاراضي الفلسطينية واجراء الفحوصات اللازمة لهم، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية و وزارة الصحة.

كما تتابع سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية بالتعاون مع لجنة الطوارئ المشكلة في عموم مدن وأقاليم روسيا والجالية واتحاد الطلبة الفلسطينيين بشكل دائم أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم.

وأوضحت أنه لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية والطلبة، ليبقى عدد الاصابات 8، تماثل منها للشفاء التام 7، وحالة وفاة واحدة.

وتقوم السفارة بإعداد قائمة للطلبة الراغبين بالعودة للوطن في حال تسنى ذلك، وتواصل توزيع الكمامات والسلات الغذائية للمحتاجين، وتقدم الخدمات والمساعدات وفقاً لامكانياتها.

بدورها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن جبر عبد المعطي سويدان 67 عاما بسبب فايروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 10، وبوجود حالتين جديدتين كانتا قد اصيبتا بالفيروس وتم شفاؤهما لاحقاً، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية في الامارات الى 46، وحالات التعافي الى 9.

وفي قطر، أفادت سفارة دولة فلسطين بأنه تم تسجيل 9 اصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الاجمالي الى 127، منها 6 حالات تحت العلاج الطبي في المستشفى وحالتها مستقرة، 25 حالة شفيت وغادرت الحجر الصحي، 96 حالة تحت الحجر الصحي خارج المستشفيات وحالتهم جيدة.

وتواصل خلية الازمة في السفارة متابعتها قضايا العالقين والراغبين في العودة الى مقر اقامتهم الأصلي في فلسطين أو في لبنان أو في تونس، وتواصل التنسيق مع سفارات الاْردن ولبنان وتونس لإمكانية ادراج هؤلاء ضمن من يتم اجلائهم من رعايا تلك الدول، كما تواصل الاتصال بالسلطات القطرية المعنية لإمكانية الحصول على اذن لعدد من الفلسطينيين المقيمين أصلاً في قطر، وهم الان عالقون خارج قطر ويريدون العودة الى مقر إقامتهم، والحالات العالقة هي: حالة عالقة بحاجة الى العودة الى الضفة الغربية عبر الأردن، وحالتين لطالبتين عالقتين في الولايات المتحدة واسرهما مقيمتان في قطر، وحالة عالقة في قطر بحاجة الى العودة الى لبنان، حالة عالقة في قطر لفلسطيني مقيم أصلاً في تونس وبحاجة للعودة الى مقر اقامته.

وبينت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات حتى الآن الى 23 اصابة، تشافى منها حاليتين وسجلت 5 وفيات، وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وذويها للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة يطلبونها.

وفي السويد، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن الفلسطيني بهاء خليل ابو محمد (70 عاما) وهو من مواليد بيت صفافا – القدس، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 3 وفيات.