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إسرائيل وراء إصدار البرلمان الألماني قانونا جديدا

الجمعة 15 مايو 2020 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل وراء إصدار البرلمان الألماني قانونا جديدا


برلين /سما/

 أصدر البرلمان الألماني "البوندستاغ"، أمس الخميس، قانونا بسجن من يحرق علم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو علم إحدى الدول الأجنبية علنا، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأفادت وكالة "دويتش فيله"، صباح اليوم الجمعة، بأن البرلمان الألماني شرَّع قانونا بسجن من يحرق علم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو علم إحدى الدول الأجنبية علنا، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ونقلت الوكالة على لسان المتحدث باسم جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوهانس فيشنر، سبب التشريع الجديد، قائلا: "لا يصح أن تحرق الأعلام الإسرائيلية في ألمانيا".

وأكد فيشنر أن عقوبة السجن أو الغرامة المالية كانت حتى الآن تطبق فحسب، إذا أسيء للرموز الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أما رموز السيادة الوطنية للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فستحظى بحماية مماثلة في ظروف محددة.

وعزت الوكالة سبب هذه العقوبة إلى قيام متظاهرين في أحداث وقعت عام 2017 في برلين، بحرق علم إسرائيل.

#البرلمان الالماني #اسرايل #الاتحاد الاوروبي

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