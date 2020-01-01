الصحة الاسرائيلية تقرر السماح لاقامة الحفلات في الساحات المفتوحة

القدس المحتلة / سما /

صادقت حكومة الاحتلال ظهر اليوم، عبر استفتاء هاتفي على تعديل أنظمة الطوارئ الخاصة بتقييد أنشطة المصالح التجارية.

ويقضي التعديل الحالي بالسماح بإقامة المناسبات في مناطق مفتوحة تابعة لمصلحة تجارية تقيم المناسبات وذلك بموجب التقييدات الحالية التي تخص بالتمجهور في الحيز العام.

ويذكر بأن التقييدات الحالية في اسرائيل تحدد بأنه يسمح ل-50 شخصا فقط حضور المناسبات التي تقام في المناطق المفتوحة.



وقالت الصحة الاسرائيلية وفقل للاعلام العبري انه يجب على صاحب المصلحة التجارية التي تدير الحفل او المناسبة التقيد بجميع المتطلبات التي تعني باقامته في مكان مفتوح والحفاظ على التباعد بين الحضور وارتداء الكمامات والحفاظ على قواعد النظافة.



