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الصحة الاسرائيلية تقرر السماح لاقامة الحفلات في الساحات المفتوحة

الجمعة 15 مايو 2020 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية تقرر السماح لاقامة الحفلات في الساحات المفتوحة


القدس المحتلة / سما /

صادقت حكومة الاحتلال ظهر اليوم، عبر استفتاء هاتفي على تعديل أنظمة الطوارئ الخاصة بتقييد أنشطة المصالح التجارية.

ويقضي التعديل الحالي بالسماح بإقامة المناسبات في مناطق مفتوحة تابعة لمصلحة تجارية تقيم المناسبات وذلك بموجب التقييدات الحالية التي تخص بالتمجهور في الحيز العام.

ويذكر بأن التقييدات الحالية في اسرائيل تحدد بأنه يسمح ل-50 شخصا فقط حضور المناسبات التي تقام في المناطق المفتوحة.

وقالت الصحة الاسرائيلية وفقل للاعلام العبري انه يجب على صاحب المصلحة التجارية التي تدير الحفل او المناسبة التقيد بجميع المتطلبات التي تعني باقامته في مكان مفتوح والحفاظ على التباعد بين الحضور وارتداء الكمامات والحفاظ على قواعد النظافة.

 

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #الحفلات

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