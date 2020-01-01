  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قمع فعالية لصلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في الساوية

الجمعة 15 مايو 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمع فعالية لصلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في الساوية


نابلس / سما /

 قمعت قوات الاحتلال اليوم فعالية سلمية لأداء صلاة الجمعة في أراضي بلدة الساوية جنوب نابلس.

وجاءت الفعالية بدعوة من فصائل منظمة التحرير وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان لاداء صلاة الجمعة على الاراضي المهددة بالمصادرة في منطقة الواد ببلدة الساوية، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة.

وشارك العشرات من أهالي الساوية والبلدات المجاورة الى منطقة الواد مصطحبين جرارات زراعية لحراثة الأراضي وغرسها بأشتال الزيتون.

وتواجدت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال على الشارع الرئيس، وقمعت المواطنين وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لأصابة العشرات بحالات اختناق، بالإضافة الى إصابات جراء الاعتداء بالضرب، كما استخدم الاحتلال مركبات لرش المياه العادمة باتجاه المشاركين.

وقالت وزارة الصحة أن ثلاث اصابات وصلت الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، احداها إصابة بقنبلة غاز في البطن، والثانية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، وإصابة في اليد بقنبلة غاز مسيل للدموع أدت إلى كسور.

يذكر أن منطقة الواد تتعرض لاعتداءات متكررة من مستوطني مستوطنة "رحاليم" الذين اقدموا على قطع اكثر من 3 آلاف شجرة على فترات متقطعة.

#قوات الاحتلال #صلاة الجمعة #بلدة الساوية #نابلس #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟

"أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"

مصر.. سيدة تقتل زوجها بخطة ماكرة وقت الإفطار (صورة)

فنانون لن تصدق كيف تغير شكلهم مع الزمن (شاهد)

من نبش قبر الجندي الإسرائيلي الذي قتل في يعبد هذا الأسبوع؟

اسرائيل تستبق العقوبات: قناة عبرية تكشف تل ابيب تحشد أوروبيًا لإحباط خطوات ضدّ الضمّ

الأخبار الرئيسية

العاهل الاردني: إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن

وزيرة الصحة: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالقدس و5 حالات شفاء

860x484 (2)

عودة الحياة التجارية في المدن الفلسطينية تدريجياً بالتزامن مع استقرار أعداد المصابين بكورونا

72 عاما على النكبة: عدد الفلسطينيين يتجاوز الـ13 مليونا

20200515095721

تخوفات إسرائيلية من انتفاضة بالضفة ستقوض استقرار السلطة الفلسطينية