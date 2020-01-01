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الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد 15 عينة

الجمعة 15 مايو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بعد 15 عينة


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إجراء 15 عينة مخبرية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا".

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، مساء الجمعة، أن عدد الحالات المصابة متوقف عند 20 حالة، تعافت منها 14، و6 لا زالت تتلقى العلاج في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وأشارت إلى أن 4 من بين المتعافين لا زالوا تحت المتابعة داخل الحجر الصحي في معبر رفح، بينما تم عمل خروج للحالات العشرة الأخرى لمنازلهم ويتم متابعتهم منزليًا.

وذكرت أن 1590 مستضافًا يتواجدون في 16 مركزًا للحجر الصحي في مختلف أنحاء القطاع، وجميعهم بحالة جيدة.

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