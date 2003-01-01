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كفر قدوم.. اندلاع مواجهات واستهداف لخزانات المياه بالرصاص

الجمعة 15 مايو 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كفر قدوم.. اندلاع مواجهات واستهداف لخزانات المياه بالرصاص


قلقيلية / سما /

 اندلعت مواجهات عنيفة ظهر الجمعة، في قرية كفر قدوم عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق للقرية وهو الشريان الرئيس لها منذ عام 2003.

وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الغاز والرصاص المطاطي والمعدني باتجاه الشبان وتم استهدف خزانات المياه فوق المنازل بالرصاص الحي لثقبها انتقاماً من أهالي القرية لاستمرار المسيرة الاسبوعية التي دخلت عامها التاسع منذ الأول من تموز عام 2011.

إلى ذلك قال منسق المسيرة الاسبوعية مراد شتيوي: " انطلقت المسيرة اليوم من إحياءً لذكرى النكبة الـ72 ، وتم تجسيد فعاليات سابقة منها؛ إطلاق طائرات ورقية يوم الثلاثاء الماضي تحمل أسماء الأسرى والجرحى ومدن الداخل في فلسطين التاريخية.

وأكد شتيوي أن جيش الاحتلال استخدم كل وسائله القمعية خلال المسيرة اليوم، لكن المشاركين أضافوا ذكرى النكبة لفعاليات المسيرة الأسبوعية.

#كفر قدوم #مواجهات #قوات الاحتلال #قلقيلية

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