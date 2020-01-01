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الاحتلال يخطر 8 منازل قيد الإنشاء وغرفاً زراعية بوقف البناء غرب بيت لحم

الجمعة 15 مايو 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر 8 منازل قيد الإنشاء وغرفاً زراعية بوقف البناء غرب بيت لحم


بيت لحم / سما /

خطرت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، ثمانية منازل قيد الإنشاء وغرفاً زراعية، بوقف البناء في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية نحالين صبحي زيدان لوكالة الأنباء الرسمية، بأن المنازل التي أُخطِرت بوقف البناء تقع في مناطق خلة العدس، وطايل، ووادي سالم، عرف من أصحابها معتز حسن نجاجرة، منزل قيد الإنشاء، وغرفتين زراعيتين للمواطنين موسى حسن غياظه، ومحمد جميل فنون، بحجة عدم الترخيص.

وأشار زيدان إلى أن هناك هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها البلدة وتحديداً خلال حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، آخرها قبل ثلاثة أيام بإخطار ثمانية منازل مأهولة وقيد الإنشاء، إضافة إلى منتزه وجدران استنادية في منطقة باكوش، من أجل توسيع حدود مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

وأضاف أن مؤسسة استيطانية تدعى "ريجافيم" نشرت فيديو لها على صفحات التواصل الاجتماعي، تقول فيه: "إنها تتابع التوسع العمراني للفلسطينيين وهذا يعيق خطة الضم والمخطط الاحتلالي المنوي تنفيذه".

#الاحتلال الاسرائيلي #هدم منازل #بيت لحم

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