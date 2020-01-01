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نتنياهو يستحدث وزارات إرضاءً لحلفائه

الجمعة 15 مايو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يستحدث وزارات إرضاءً لحلفائه


القدس المحتلة / سما /

 لجأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى استحداث وزارات جديدة من أجل محاولة إرضاء حلفائه من داخل الليكود وخارجه، ومنعًا لفشل جهوده في تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان من المفترض أن تؤدي الحكومة الجديدة الخامسة والثلاثين في تاريخ إسرائيل، اليمين الدستوري، إلا أن خلافات داخل الليكود بشأن توزيع الوزارات تسبب في تأجيلها للأحد.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن نتنياهو استحدث وزارة تحت مسمى "علاقة الحكومة مع الكنيست" لصالح الليكودي دافيد أمسالم، الذي سيتولى أيضًا المسؤولية عن مشروع "السايبر" (إسرائيل الرقمية).

وقال نتنياهو إن إمسالم سيساعده على استقرار الائتلاف الحكومي من خلال علاقة الحكومة مع الكنيست في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الائتلاف الجديد.

ولا زال نتنياهو يجري اتصالات مع أعضاء من الليكود لتعيينهم وزراء، حيث قرر تعيين أوفير أكونيس وزيرًا للتعاون الإقليمي.

كما استحدث نتنياهو بالأمس وزارة جديدة تحت مسمى التعزيز المجتمعي لصالح أوري ليفي أباكسيس زعيمة حزب الجسر التي انشقت عن أحزاب اليسار لصالح ائتلافها مع نتنياهو.

وسيصل عدد وزراء الحكومة الجديدة إلى 34 وزيرًا، وأكثر من 20 نائبًا لوزراء في حكومة هي الأكبر منذ سنوات طويلة.

#نتنياهو #حكومة #وزارة

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