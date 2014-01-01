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وزير خارجية لوكسمبورج يدعو إلى إدانة حادة لمخططات الضم

الجمعة 15 مايو 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية لوكسمبورج يدعو إلى إدانة حادة لمخططات الضم


القدس المحتلة / سما /

دعا وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسلبورن، قبل مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إلى إدانة حادة لخطط إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية.

وقال أقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي مستمر في الخدمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في بروكسل: "عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكا فادحا وخرقا للقانون الدولي"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي شاهد ذلك أيضا عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وذكر أسلبورن أنه يذكر هذه المقارنة عن عمد، وقال: "يتعين علينا الآن اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط".

ولم يرغب أسلبورن في الحديث عن تهديدات بفرض عقوبات على إسرائيل، مضيفا في المقابل أنه إذا قيم الاتحاد الأوروبي ضما محتملا للأراضي الفلسطينية على أنه مثل ضم شبه جزيرة القرم، سيتعين على إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد روسيا مستمرة حتى اليوم عقب ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.

ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقب ظهر اليوم الجمعة في مؤتمر عبر الفيديو آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط. وسيكون الموضوع الرئيسي للمحادثات نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات وغور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

#لكسمبوج #ضم الضفة #اسرائيل

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