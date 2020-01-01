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وزارة الصحة: 266 حالة وفاة بالكورونا في إسرائيل

الجمعة 15 مايو 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: 266 حالة وفاة بالكورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة أحد المصابين  بفايروس الكورونا، فجر اليوم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفايروس في البلاد، الى 266 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.  

ونقلت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بالكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 265 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفايروس الى 16,589 حالة، بينهم 60 مريضا بوضع خطير.

وأشارت القناة، الى أن عدد الإصابات بالكورونا في أمريكا، بلغ 1,457,593 إصابة، وعدد الوفيات 86,912 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفايروس في العالم الى 4,527,291 إصابة، واجمالى عدد الوفيات  303,418 حالة حول العالم. 

#اسرائيل #فيروس كورونا

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