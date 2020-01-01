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إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة

الجمعة 15 مايو 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر غزة


غزة / سما /

صيب صياد (26 عاما)، صباح اليوم الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية بإصابة صياد برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من شاطئ بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، حيث وصفت حالاته بالمتوسطة، كما فقد الصياد كل شباك صيده على متن المركب.

وتتعمد بحرية الاحتلال التنغيص على حياة الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم في بحر غزة.

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