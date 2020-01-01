  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. سيدة تقتل زوجها بخطة ماكرة وقت الإفطار (صورة)

الجمعة 15 مايو 2020 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. سيدة تقتل زوجها بخطة ماكرة وقت الإفطار (صورة)


القاهرة / وكالات /

تمكن الأمن المصري في مديرية أمن الجيزة من القبض على سيدة وابنها وصديقها، بتهمة قتل زوجها ودفنه بمنطقة المقابر في مدينة كرداسة.

‏وجاءت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة كرداسة، ‏بلاغا يفيد باختفاء عامل منذ عدة أيام، ‏وتمكن فريق البحث من العثور على جثة العامل مدفونة في مقابر مدينة كرداسة، حيث تم استخراج الجثة، وبفحصها تبين تحللها وأنها مدفونة منذ أسبوع تقريبا.‏

وبدأ فريق البحث في فحص كاميرات المراقبة واستجواب أسرة ‏المجني عليه ‏وشهود العيان، ‏وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة المجني عليه وابنها وصديق الزوجة وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم وبين المجني عليه.

وسرد المتهمون تفاصيل ارتكابهم الجريمة، إذ اشترى المتهم الثاني نجل الضحية سكينا كبيرة، وتولى المتهم الثالث ابن شقيقته، شراء أقراص منومة، دستها المتهمة الأولى الزوجة للمجني عليه في مشروب التمر هندي، وقت الإفطار مع أذان المغرب، ففقد الضحية الوعى جزئيا، وعقب صلاة العشاء توجه المتهمون الـ3 للمجني عليه بالطابق الثالث من المنزل محل الجريمة، فاستغاث الضحية بالمتهم ابن شقيقته "مش حاسس بجسمي مراتي شكلها حطت لي سم".

وذكرت المتهمة الأولى، أمام النيابة، أنها وضعت "مخدة" على وجهه الضحية، ليشق المتهم الثالث بطن المجني عليه والذي ساعد الزوجة في إطباق الخناق على الضحية، وأحضر نجل الأخير حبلا وبطانية، وربطوا الجثة من الرقبة واليدين والرجلين، وحملوا الجثة بـ"تروسيكل" وألقوا بها داخل أحد الأحواش في منطقة المقابر بعدما كسروا القفل الحديدي الخاص بالحوش.

المصدر: المصري اليوم

#مصر #قتل
5ebd2e704c59b7264e58dbf9

الأكثر قراءة اليوم

"أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تستنكر اعتداء قوة شرطية بغزة على مواطنين وتطالب بلجنة تحقيق

اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

"قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا"

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"

860x484 (2)

احتفاء أميركي كبير بذكرى نقل السفارة للقدس وفريدمان يصفه باليوم الأكثر إثارة في حياته

"أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

اسرائيل تستبق العقوبات: قناة عبرية تكشف تل ابيب تحشد أوروبيًا لإحباط خطوات ضدّ الضمّ

الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟