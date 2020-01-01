تسبب التسمم… 5 أطعمة يجب تجنب إعادة تسخينها

وكالات

يستخدم الميكروويف لتحضير وتسخين الأغذية، ما يوفر الوقت ويقلل من السعرات الحرارية والدهون الزائدة، لكنّ بعض الأطعمة تفقد فوائدها الصحية وحتى قد تسبب تسمما غذائيا إذا أعيد تسخينها في الميكروويف.

منذ عام 1947، يُستخدم الميكروويف في تسخين الطعام، ويتمثل مبدأ عمله في أن طاقة الأمواج الكهرومغناطيسية تحرك جزيئات الطعام وتتولد حرارة نتيجة احتكاك الجزيئات بعضها ببعض، ما ينجم عنه تسخين المادة الغذائية دون الوعاء نفسه.

وأصبح إعادة تسخين الطعام باستخدام الميكروويف عادة شائعة، لكن لا يجب استخدامه في إعادة تسخين جميع الأطعمة، وذلك بسبب تفاعل بعض الأطعمة مع البكتيريا أثناء تخزينها، أو بسبب البروتينات التي تتحلل أثناء الطهي.

وفي حين أن هناك الكثير من القصص المخيفة حول إعادة التسخين باستخدام الميكروويف، فإن الأطعمة الخمسة التالية قد أوصت وكالة معايير الأغذية البريطانية والمجلس الأوروبي لمعلومات الغذاء تجنب تسخينها باستخدام الميكرويف، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.

1. الدجاج

الدجاج والدواجن الأخرى لديها كمية معينة من تلوث السالمونيلا، كما هو الحال مع البيض.

ويتسبب ذلك في مشكلة عند إعادة التسخين في الموجات الدقيقة على وجه الخصوص، والتي لا تخترق جميع مناطق الطعام بقدر متساو مع موجات الحرارة، ما يعني أن بعض أجزاء الطعام تُطهى بشكل أسرع من غيرها.

ولا يُنصح بإعادة تسخين الدجاج بشكل عام لأنه يحتوي على كثافة بروتين أعلى من اللحوم الحمراء - عند إعادة تسخينها، وتتكسر البروتينات بشكل مختلف ويمكن أن تزعج المعدة.

2. الأرز

وفقًا لوكالة معايير الغذاء، فإن كيفية تخزين الأرز المطبوخ أكثر أهمية من التسخين الفعلي نفسه.

فإذا تم ترك الأرز في درجة حرارة الغرفة، تتكاثر الجراثيم وقد ينتج عنها سموم تسبب القيء أو الإسهال - كما أن تسخين الأرز لن يتسبب في التخلص من هذه السموم.

3. البطاطس

المشكلة في البطاطس التي يعاد تسخينها ليست إعادة التسخين ولكن كيف تخزن البطاطس بعد طهيها.

فإذا تركت البطاطس لتبرد في درجة حرارة الغرفة (ثم تركت دون وضعها في المبرد)، فقد تكون الظروف مناسبة لنمو بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم" المسببة لتسمم غذائي، خاصةً إذا كانت البطاطس مُغلقة في رقائق بحيث لا يصل |إليها الأكسجين.

ولن تؤدي إعادة تسخين البطاطس إلى قتل هذه البكتريا دائمًا، لذا من المهم تخزين البطاطس بأمان أثناء تبريدها.

4. الفطر

يحتوي الفطر على بروتينات يمكن تدميرها بسهولة بواسطة الإنزيمات والكائنات الحية الدقيقة، وفقًا لمجلس المعلومات الغذائية الأوروبي.

وإذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن يفسد الفطر بسرعة ويسبب اضطراب في المعدة بعد إعادة تسخينه.

ومع ذلك، يقول المجلس: "إذا تم تخزين الفطر في الثلاجة ولمدة لا تزيد عن 24 ساعة، فليس هناك مشكلة في إعادة تسخينه مرة أخرى عند درجات حرارة موصى بها تبلغ 70 درجة مئوية".

5- السبانخ والخضروات الورقية الأخرى

يمكن أن تحتوي السبانخ والخضروات الورقية الأخرى على تركيزات عالية من النترات، اعتمادًا على مكان زراعة الخضروات.

لا تعد النترات نفسها ضارة تماما، ولكن يمكن تحويلها إلى النتريت ثم إلى النتروزامين، المعروف أن بعضه مسرطن.

وقد حذر مجلس معلومات الغذاء الأوروبي من إعادة تسخين السبانخ، لكنه غير رأيه لاحقا بعد أن أصر أحد الطلاب على أن ذلك آمن ودعم حجته بأسباب علمية.