السفارة الفلسطينية بالقاهرة : عودة 1161 مواطنًا إلى قطاع غزة

غزة / سما /

ذكرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، أن 1161 مواطنًا فلسطينيًا عادوا إلى قطاع غزة خلال 3 أيام من فتح المعبر.

وأوضحت السفارة في بيان لها، أن 76 مواطنًا عادوا للقطاع يوم الثلاثاء، و541 مواطنًا عادوا الأربعاء، و544 مواطنًا الخميس.

وثمن السفير دياب اللوح، حرص جمهورية مصر على فتح معبر رفح على مدى ثلاثة أيام متتالية حتى مساء أمس الخميس، من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة. وفق البيان.

وعبر السفير اللوح عن "خالص شكره وتقديره للشقيقة الكبرى مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ووجه شكره أيضًا للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها، وسلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب ومواصلة العمل ليلاً ونهارًا لتسهيل عودة المواطنين".