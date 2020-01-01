احتفاء أميركي كبير بذكرى نقل السفارة للقدس وفريدمان يصفه باليوم الأكثر إثارة في حياته

القدس المحتلة / سما /

احتفى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بذكرى مرور عامين على نقل سفارة بلادهم إلى القدس.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غردوا احتفوا بذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال سلسلة تغريدات، تحت وصف ما جرى بـأنه "خطوة تاريخية".

وكتبت إيفانكا ترامب ابنة ترامب، التي كشفت بنفسها النقاب عن شعار الولايات المتحدة في مبنى السفارة، عبر حسابها في تويتر بأنها تشرفت بكونها كانت في إسرائيل خلال ذلك الحدث التاريخي. حسب وصفها.

فيما كتب آفي بيركوفيتش مساعد كبير المستشارين في البيت الأبيض "الرئيس أوفى بوعده وفتح السفارة في القدس".

بينما كتب وزير الخارجية مايك بومبيو "لقد كانت لحظة استثنائية لكلا البلدين ومساهمة مثيرة للإعجاب للمجتمعات التاريخية في سعيها لتعزيز السلام".

ووفقًا للموقع، فإن السفارة الأميركية في إسرائيل وزعت على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خاص عن افتتاح السفارة.

وقال السفير الأميركي ديفيد فريدمان في الفيديو ما وصفته الصحيفة بالتصريح المثير، حيث قال "بعد 70 عامًا من إعلان بن غوريون عن قيام دولة إسرائيل، في نفس اليوم وفي نفس الوقت، نقلت الولايات المتحدة السفارة من تل أبيب إلى القدس، كانت واحدة من أكثر الأيام إثارة في حياتي".

وأضاف "لقد أوفى الرئيس ترامب بوعده للشعب اليهودي وعشرات الملايين من الأميركيين الذين يدعمون إسرائيل .. تمثل حجارة القدس قلب الشعب اليهودي .. نحن فخورون بأن هذه الحجارة تزين الآن السفارة الأميركية في القدس، وقد أظهرت الولايات المتحدة مرة أخرى في هذا اليوم التزامها بالحرية والحقيقة والارتباط الأبدي لشعب إسرائيل بعاصمتها الأبدية".