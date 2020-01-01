  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"

الجمعة 15 مايو 2020 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"


القدس المحتلة / سما /

 رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن يتم تأجيل اتخاذ قرار اوروبي خلال اجتماعهم الذي سيعقد اليوم بشأن بحث عدة قضايا من أبرزها نوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أراضٍ فلسطينية لسيادتها.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن تأخير تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من المتوقع أن يتسبب في تأخير اتخاذ القرار خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر الانترنت، مشيرًا إلى أن ذلك لن يمانع مناقشة القضية ومساعي إسرائيل لتطبيق السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.

وترى دول المجر والتشيك وألمانيا أنه لا يوجد سبب للتسرع باتخاذ أي قرار لأنه ليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كان سيتم تنفيذ القرار الإسرائيلي. بحسب الموقع.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية وأوروبية، فإن تأجيل تشكيل الحكومة وكذلك ضباط الموقف الأميركي، شجع "أصدقاء إسرائيل" للتحذير من تسريع هذه الخطوات، ولذلك يتوقع أن لا يتم اتخاذ القرار اليوم.

وقال دبلوماسي أوروبي "إن اتخاذ قرار بشأن السيادة اليوم، يعني اتخاذ قرار نظري بشأن خطوة نظرية".

#اوروبا #ضم الضفة #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"

تقدير إسرائيلي يزعم : حركة فتح في الضفة تستعد لمرحلة غياب الرئيس عباس

يديعوت : نتنياهو يحاول شراء صمت الفلسطينيين على الضم بالمال

الشعبية تستنكر اعتداء قوة شرطية بغزة على مواطنين وتطالب بلجنة تحقيق

اشتية: نحن في المراحل الأخيرة في حربنا مع وباء كورونا.. واجراءات وقائية بشأن العيد السبت المقبل

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

احتفاء أميركي كبير بذكرى نقل السفارة للقدس وفريدمان يصفه باليوم الأكثر إثارة في حياته

"أمريكا تستعيد حياتها!".. ترامب يكشف موعد التوصل إلى عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا

اسرائيل تستبق العقوبات: قناة عبرية تكشف تل ابيب تحشد أوروبيًا لإحباط خطوات ضدّ الضمّ

الاوقاف بغزة توضح بشأن قرارها حول اغلاق المساجد.. ماذا قالت عن صلاة الجمعة؟

بومبيو

نيويورك تايمز: "في ما يتعلق بالضم، الضوء الأخضر يتحول إلى أصفر خلال زيارة بومبيو إلى إسرائيل"