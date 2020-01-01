توقعات إسرائيلية بتأجيل قرار أوروبي سيتم مناقشته اليوم بشأن "الضم"

القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن يتم تأجيل اتخاذ قرار اوروبي خلال اجتماعهم الذي سيعقد اليوم بشأن بحث عدة قضايا من أبرزها نوايا الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أراضٍ فلسطينية لسيادتها.

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن تأخير تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من المتوقع أن يتسبب في تأخير اتخاذ القرار خلال الاجتماع الذي سيعقد عبر الانترنت، مشيرًا إلى أن ذلك لن يمانع مناقشة القضية ومساعي إسرائيل لتطبيق السيادة على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.

وترى دول المجر والتشيك وألمانيا أنه لا يوجد سبب للتسرع باتخاذ أي قرار لأنه ليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كان سيتم تنفيذ القرار الإسرائيلي. بحسب الموقع.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية وأوروبية، فإن تأجيل تشكيل الحكومة وكذلك ضباط الموقف الأميركي، شجع "أصدقاء إسرائيل" للتحذير من تسريع هذه الخطوات، ولذلك يتوقع أن لا يتم اتخاذ القرار اليوم.

وقال دبلوماسي أوروبي "إن اتخاذ قرار بشأن السيادة اليوم، يعني اتخاذ قرار نظري بشأن خطوة نظرية".