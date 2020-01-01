كورونا عالميا : 4.5 مليون اصابة و303 الف حالة وفاة

وكالات

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا ان عدد الوفيات بالفيروس ارتفعت الى 303,030 حالة حول العالم.

فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين 4,520,092، تعافى منهم اكثر من مليون و697 ألف مريض.

وأعلنت الولايات المتحدة قبيل فجر اليوم، الجمعة، وفاة 1754 شخصا من جراء فيروس كورونا المستجد خلال اربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بالعالم جراء الفيروس مع ما مجموعه 85,813 وفاة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد "قد لا يختفي أبدا"، وقد يصير مرضا تضطر البشرية للتعايش معه، وذلك في الوقت الذي يقترب فيه عدد الوفيات بالوباء من ثلاثمئة ألف في العالم.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة مايكل ريان -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت- "ثمة فيروس جديد ينتشر بين البشر للمرة الأولى، لذا من الصعب جدا أن نتوقع متى يمكن دحره".

وتابع قائلا "هذا الفيروس قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي أبدا"، مشيرا -على سبيل المثال- إلى فيروس "إتش آي في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز).

ودعا ريان إلى التعامل مع الأمر بواقعية، مشيرا إلى أنه ما من أحد يستطيع التنبؤ بموعد اختفاء مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن الأمر يتطلب جهودا كبيرة للسيطرة على الفيروس حتى بعد التوصل إلى لقاح.



في غضون ذلك، أظهرت دراسة أميركية أن الفيروس يمكنه الانتقال بالكلام، وليس فقط عن طريق السعال والعطس.

وتفيد الدراسة -التي أجراها باحثون في المعهد الوطني لأمراض المعدة والسكري والكلى في الولايات المتحدة- بأن الكلام يولد جسيمات صغيرة يمكن أن تبقى معلقة في الهواء في مكان مغلق لأكثر من عشر دقائق، مما يبرز الدور المرجح لهذه الجسيمات في نشر فيروس كورونا المستجد.



