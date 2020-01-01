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حالة الطقس : البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة

الجمعة 15 مايو 2020 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : البلاد تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان تتأثر المنطقة بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين : يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من :

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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